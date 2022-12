Bahnradsport

UCI Track Champions League - Imhof gegen Mora in London: Elimination Race wird zum Endurance-Titelkrimi

Das Elimination Race der Männer wird beim Finale der UCI Track Champions League in London zu einem echten Krimi um den Gesamtsieg in der Endurance-Liga. Claudio Imhof, Sebastian Mora, Mark Stewart und Mathias Guillemette liegen vor dem Start nur neun Punkte auseinander. Am Ende sind Mora und Imhof nach insgesamt zehn Endurance-Rennen gar punktgleich. Dennoch geht der Titel an Imhof.

00:12:57, vor 39 Minuten