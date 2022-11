Bahnradsport

UCI Track Champions League in Berlin: Tickets fürs Topevent im Velodrom mit Promocode

Die UCI Track Champions League geht am 19. November 2022 in Berlin in ihre 2. Runde. Die ganze Action aus dem Velodrom könnt Ihr live im Free-TV bei Eurosport 1 und im Livestream bei discovery+ verfolgen. Tickets für die Halle in Berlin gibt es direkt unter: https://www.ticketmaster.de/artist/uci-track-champions-league-tickets/1220254#infos - und mit dem Code OPENINGWEEK15 bekommt Ihr 15% Rabatt!

00:00:30, vor 33 Minuten