Bahnradsport

UCI Track Champions League: Katie Archibald mit Elimination-Sieg in London - Valente holt Endurance-Titel

Nach dem Elimination Race der Frauen am Finalabend der UCI Track Champions League in London dürfen gleich zwei Athletinnen jubeln. Katie Archibald gewinnt das letzte Rennen überlegen vor Jennifer Valente, die jedoch in der letzten Runde gar nicht mehr dagegenhält. Muss sie auch nicht, denn die US-Amerikanerin steht bereits vor Rennenende als Gesamtsiegerin in der Endurance-Liga fest.

00:04:10, vor einer Stunde