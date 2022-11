Bahnradsport

UCI Track Champions League - Lea Sophie Friedrich enttäuscht nach Aufgabe in Berlin: "Sehr traurig"

Lea Sophie Friedrich hat vorzeitig bei ihrem Heimspiel in der UCI Track Champions League in Berlin zurückgezogen. Im Interview mit Bahnrad-Ikone Kristina Vogel verriet die amtierende Weltmeisterin im Keirin, was sie zu diesem Schritt bewegt hatte und drückte ihr Bedauern darüber aus. Das Interview im Video.

00:01:20, vor einer Stunde