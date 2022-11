Heute ab 18:55 Uhr (live im Free-TV bei Eurosport 1 und im Stream bei discovery+ ) startet die zweite Saison der UCI Track Champions League in Palma de Mallorca.

Lea Sophie Friedrich krönte sich bei der WM in Frankreich zur Doppelweltmeisterin und geht in Abwesenheit von Titelverteidigerin Emma Hinze als Favoritin in die Sprintwettkämpfe.