UCI Track Champions League: Mark Stewart feiert Heimsieg im Scratch - Brite jubelt in London vor dem Ziel

Heimsieg im Scratch der Männer: Mark Stewart hat am Finalabend der UCI Track Champions League in London im Scratch die schnellsten Beine und beschert den Fans im Lee Valley Velo Park einen britischen Sieg. Der 27-Jährige ist im Finish dabei so schnell, dass er noch vor der Ziellinie die Arme zum Jubel ausbreitet. Die vier packenden Schlussrunden im Video.

00:03:38, vor einer Stunde