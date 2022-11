Bahnradsport

UCI Track Champions League: Stefan Bötticher schnuppert am Sieg im Keirin und holt Platz drei - Harrie Lavreysen gewinnt

Stefan Bötticher hat bei seiem Heimspiel in der UCI Track Champions League in Berlin erneut an einem Sieg im Keirin geschnuppert. Der 30-Jährige belegte am Ende hinter dem Niederländer Harrie Lavreysen, der bereits den Auftakt auf Mallorca gewonnen hatte, und Matthew Richardson (Australien) Rang drei. Das Finale im Video.

00:02:23, vor einer Stunde