Die Mannschaft um NBA-Star Rudy Gobert besiegte in der Runde der besten 16 in Berlin die Türkei nach Verlängerung mit 87:86 (77:77, 43:35). Der Viertelfinalgegner des Ex-Europameisters wird am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) zwischen Serbien mit Superstar Nikola Jokic und Italien ermittelt.

Gobert (Minnesota Timberwolves) war mit 20 Punkten und 17 Rebounds bester Akteur der Franzosen, die vor Wochenfrist zu Beginn der Gruppenspiele gegen Gastgeber Deutschland einen Fehlstart ins Turnier hingelegt hatten.

Die Equipe Tricolore lag zwischenzeitlich 16 Punkte vorn, nach einem miserablen dritten Viertel (6:22) war die Partie gegen die zahlreich unterstützten Türken aber wieder vollkommen offen.

