Das "Endspiel" gegen Bosnien-Herzegowina gewann das Team um die NBA-Profis Jonas Valanciunas und Domantas Sabonis am Mittwoch 87:70 (56:42), dadurch gelang in der deutschen Gruppe B der Sprung auf Platz vier.

Litauen hatte die ersten drei Vorrundenspiele in Köln verloren, nach den Erfolgen über Schlusslicht Ungarn und die Bosnier spielen die Balten am Wochenende in Berlin gegen Weltmeister Spanien, Sieger der Gruppe A, um den Einzug ins Viertelfinale.

Der frühere Berliner Marius Grigonis als Topscorer (16 Punkte) und Valanciunas (13 Punkte, 15 Rebounds) waren unter anderem die Wegbereiter der Litauer, die ein historisches Aus verhinderten. Litauen ist noch nie in einer EM-Vorrunde ausgeschieden. Spanien gewann seine Staffel durch ein 72:69 (38:34) in Tiflis über die Türkei.

