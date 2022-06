Der Center verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr, das teilte der Klub am Montag mit. Die Bonner waren in der vergangenen Woche in den Play-offs der Bundesliga erst im Halbfinale an Bayern München gescheitert.

"Ich freue mich sehr, dass Leon bei uns bleibt", sagte Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo: "Das verschafft uns wichtige Kontinuität auf den deutschen Kaderpositionen. Sein Mix aus starkem Rebounding, der Fähigkeit, den Korb zu bewachen und sein generelles Verständnis von Basketball passen sehr gut in unser Team."

Kratzer wechselte 2020 von den Skyliners aus Frankfurt nach Bonn. Der Sohn des früheren Nationalspielers Marc Suhr absolvierte bislang sieben Spiele für die deutsche Auswahl und steht auch im Kader für die WM-Qualifikationsspiele in Estland (30. Juni) und gegen Polen (3. Juli).

