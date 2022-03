"Es sieht sehr gut aus", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), am Rande des WM-Qualifikationsspiels gegen Israel (84:80) am Montag in Heidelberg bei MagentaSport.

Schröder hatte im Vorjahr beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien und auch bei den Sommerspielen in Japan gefehlt, da er als vertragsloser Profi wegen seines damals hohen Marktwerts nicht zu versichern war. Es kam zu keiner Einigung zwischen Schröder, seinem Management und dem DBB.

"Wir werden für eine eventuelle Versicherungsproblematik, weil die Summe ja jetzt nicht mehr ganz so hoch ist, auch eine Lösung finden", sagte Weiss: "Und diese Lösung wird heißen, dass Dennis Schröder spielen wird." Der Braunschweiger hatte vor der Saison einen recht niedrig dotierten Einjahresvertrag (5,9 Millionen) bei den Boston Celtics unterschrieben, diese gaben den Point Guard zuletzt an die Houston Rockets ab.

Man müsse natürlich "erstmal abwarten, wie Dennis die Saison beendet in Houston. Wir sind mit ihm auch im Gespräch", so Weiss. "Das Positive ist: Dennis hat sich immer commitet für die deutsche Nationalmannschaft. Und wollte und will immer spielen. Das ist gut so. Und wir werden das auch weiterführen."

Die EuroBasket findet vom 1. bis zum 18. September statt, die Vorrundenspiele absolviert das DBB-Team in Köln, die Finalrunde wird in Berlin ausgetragen. Schröder hat wiederholt erklärt, dort auflaufen zu wollen.

