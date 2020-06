Dirk Nowitzki hat nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd große Sorgen geäußert. "Ich bin am Boden zerstört und traurig, dass wir so etwas immer und immer wieder sehen. Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder", schrieb der 41-Jährige bei Twitter. Nowitzki lebt mit seiner Ehefrau Jessica Olsson und den drei Kindern auch nach seinem Karriereende 2019 in Dallas/Texas.

"Wir müssen jetzt etwas ändern", forderte die Basektball-Ikone weiter und betonte: "Mit dem Herzen bin ich bei der Floyd-Familie und allen Familien, die von Rassismus und sozialer Ungerechtigkeit betroffen sind."

NBA NBA-Ikone Wes Unseld gestorben VOR 15 STUNDEN

Floyd war in der vergangenen Woche bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben, nachdem ein weißer Polizist ihm minutenlang sein Knie in den Nacken gedrückt hatte. In zahlreichen US-Städten kam es seither zu Protesten und Demonstrationen, die oftmals mit Polizeigewalt zurückgedrängt wurden. Dabei gab es Medienberichten zufolge bislang zwei Tote und zahlreiche Verletzte, auch ein deutsches Reporterteam war von der Polizei angegriffen worden.

Große Teile des US-Sports prangern nach Floyds Tod Ungleichheit in den USA an. Auch in der Fußball-Bundesliga war es deshalb zu zahlreichen Solidaritätsaktionen gekommen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Wir haben genug": NBA-Ikone Jordan reagiert auf Tod von Floyd

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Play Icon WATCH Olympia-Highlights: Gold vor den eigenen Fans fürs US-Dreamteam 1996 00:05:07

Euroleague "Gesundheit muss an erster Stelle stehen": Basketball EuroLeague wird abgebrochen 25/05/2020 AM 13:29