Auch ohne ein Trio um Kapitän Dennis Schröder haben sich die deutschen Basketballer zum Abschluss der Kölner Festwoche mit einem nie gefährdeten Sieg von ihrem Publikum verabschiedet. Drei Tage vor dem EM-Achtelfinale gegen Montenegro in Berlin setzte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel 106:71 (54:39) gegen den sieglosen Außenseiter Ungarn durch.

Zuvor hatte Luka Doncic mit seiner nächsten Rekordshow dafür gesorgt, dass es für die deutsche Mannschaft um nichts mehr ging. Mit sensationellen 47 Punkten, zweitbester Wert in der EM-Geschichte, führte der NBA-Star Slowenien zu einem 88:82 (44:40) gegen Frankreich. Damit hatte der Europameister Rang eins in der Gruppe B sicher, Deutschland stand als Tabellenzweiter fest.

Herbert konnte es sich am Abend vor der Reise in die Hauptstadt erlauben, Spieler zu schonen. Schröder und NBA-Vizechampion Daniel Theis bekamen eine Auszeit, Nick Weiler-Babb (Schulterprobleme) saß auf der Bank. Ob der gebürtige Amerikaner am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) auflaufen kann, steht noch nicht fest.

Alle drei gehörten zuletzt stets zur Starting Five, Herbert setzte stattdessen auf Maodo Lo, Johannes Thiemann und Andreas Obst. Auch Justus Hollatz und Christian Sengfelder, bislang in Köln ohne Einsatz, kamen zu ihrem EM-Debüt.

Umstellungen bemerkbar

Die personellen Umstellungen machten sich zunächst bemerkbar. Das DBB-Team brauchte etwas Anlaufzeit, übernahm aber Mitte des zweiten Viertels die Regie und setzte sich mit einem 13:2-Lauf ab. Besonders der im bisherigen Turnierverlauf so starke Franz Wagner, Lo und Obst waren in der Offense erfolgreich. Lo traf in der ersten Hälfte vier von sechs Dreierwürfen.

"Wir müssen defensiv zulegen, haben zu viele einfache Punkte kassiert", sagte Hollatz in der Pause bei MagentaSport: "In der Offensive haben wir ganz gut den Rhythmus gefunden, aber wir dürfen nicht nachlassen."

Die Gastgeber gingen weiter konzentriert zur Sache und hatten die Ungarn voll im Griff. Schröder und Theis bejubelten auf der Bank jede gelungene Aktion, davon gab es jede Menge - Sengfelder machte allein im dritten Viertel zehn Punkte.

Schwache Bilanz gegen Montenegro

Die letzten zehn Minuten waren ein besseres Schaulaufen, Ungarn hatte längst aufgesteckt. Die Führung wuchs an, das lediglich für die Statistik interessante Spiel vor wieder einmal sehr gut gefüllten Rängen war bereits entschieden.

Sengfelder war beim Abschied von Köln mit 22 Punkten Topscorer des deutschen Teams, das in der Gruppenphase nur gegen Slowenien verlor und vier Siege feierte.

Gegen Achtelfinalgegner Montenegro gab es bisher erst zwei Länderspiele, beide gingen verloren. 2020 und 2021, jeweils in der Qualifikation für die laufende EuroBasket. Das DBB-Team hatte sein Ticket allerdings als Co-Ausrichter sicher.

Schon am Donnerstagvormittag fliegt die Mannschaft nach Berlin, am Nachmittag soll das erste Training vor der Finalrunde stattfinden. Nach zwei Tagen Pause wird es dann in der Mercedes-Benz Arena wieder ernst.

