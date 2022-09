Die Erinnerungen an einen gewissen Dirk Nowitzki drängten sich sofort auf, als Franz Wagner Basketball-Deutschland bei der Heim-EM in Aufruhr versetzte. "Er ist gerade 21. Er wirft sehr gut für einen großen Jungen. Er kann das Spiel lesen. Er ist schneller, als er aussieht", geriet Nowitzki höchstselbst am Montagabend bei einer Pressekonferenz ins Schwärmen und legte sich fest: "Wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben."

Deutschlands Basketball-Ikone ist nicht der einzige Wagner-Bewunderer. "Der Typ ist geisteskrank", staunte Mitspieler Johannes Thiemann, und Kapitän Dennis Schröder prophezeite: "Wenn er so weitermacht, wird er ein ganz Großer!" Jeder versenkte Dreier, jedes irrwitzige Dribbling weckte am Sonntag beim "Wagner-Wahnsinn" gegen Litauen Sehnsüchte, die seit Nowitzkis Abschied aus der Nationalmannschaft 2015 ungestillt geblieben sind.

Ad

Jetzt, nach überragenden 32 Punkten gegen die Balten, scheint es nicht nur so, als könnte der erst 21-Jährige die Deutschen bei der EM zur erhofften Medaille führen. Der Shootingstar der Orlando Magic aus der NBA, das ist spätestens nach dem 109:107-Sieg nach doppelter Overtime gegen die Litauer in Köln klar, könnte eine ganze Ära prägen.

Europameisterschaft Prügelei mit Gegner und Polizei: Türkei droht mit EM-Rückzug VOR 21 STUNDEN

Und Wagner selbst? Der Hüne von 2,08 Metern gab sich so zurückhaltend, wie es auch ein Nowitzki getan hätte. "Am besten", so Wagner, sei man, "wenn man mit Instinkt spielt, nicht zu viel nachdenkt. Dann geht alles leichter von der Hand." Beeindruckend unbeeindruckt für ein 2001er-Baujahr, das in seinem achten (!) Länderspiel nicht nur einen Punktbestwert im Nationaldress aufstellte. Vier von seinen sieben Dreiern traf der Forward - teilweise in absolut kritischen Situationen. "Franz ist unglaublich", lobte Guard Maodo Lo.

Deutschland im Achtelfinale

Auch dank des gebürtigen Berliners Wagner stehen die Basketballer nach drei Siegen aus drei Gruppenspielen vorzeitig im Achtelfinale der Europameisterschaft, am kommenden Samstag geht es um 18:00 Uhr in der Hauptstadt gegen einen noch unbekannten Gegner aus der Gruppe A. "Ich habe drei Jahre dort nicht mehr gespielt", sagte Wagner: "Es ist cool, als Nationalspieler zurückzukommen."

In den verbleibenden beiden Partien in der "Hammergruppe" B am Dienstag und Mittwoch (beide 20.30 Uhr/MagentaSport) gegen Titelverteidiger Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic und Underdog Ungarn geht es möglicherweise gar um den Gruppensieg - und somit um die bestmögliche Ausgangslage für das Achtelfinale. Mit einem Wagner in Gala-Form scheint mittlerweile alles möglich.

Die Wagner-Festspiele kommen aber keineswegs überraschend. Nachdem er 2021 an achter Stelle im NBA-Draft von den Magic ausgewählt worden war, Nowitzki war einst der neunte Pick, lieferte der Jungstar sofort. In seinem Rookiejahr legte er an der Seite seines bei der EM verletzt fehlenden Bruders Moritz im Durchschnitt 15,2 Punkte auf. Schröder sagte bereits im Mai: "Er wird uns extrem helfen – einen solchen Zweier oder Dreier hatten wir in der deutschen Nationalmannschaft noch nicht." Und jetzt haben es alle gesehen.

Schröder nach Sieg: "Habe so etwas in Deutschland noch nie erlebt"

Europameisterschaft Verband lehnt Litauen-Protest ab: DBB-Sieg bleibt bestehen VOR EINEM TAG