Joe Biden, US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten: "Dieser Moment erfordert moralische Führung. Und diese Spieler antworteten, indem sie aufstehen, ihre Stimme erheben und ihre Plattform für das Gute nutzen. Jetzt ist nicht die Zeit für Stille. Was ich in diesem Video gesehen habe, macht mich krank. Protestiert, aber friedlich!"

Statement der ATP, der WTA des Tennisturniers Western & Southern Open in New York: "Als Sport nimmt Tennis kollektiv Stellung gegen Rassenungleichheit und soziale Ungerechtigkeiten, die in den Vereinigten Staaten wieder einmal in den Vordergrund gerückt sind. Die USTA, die ATP Tour und die WTA haben beschlossen, diesen Moment zu würdigen, indem sie das Turnierspiel am Donnerstag pausieren."