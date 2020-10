Bislang hat Nowitzki aber keine Pläne in dieser Richtung. "Das Timing stimmte noch überhaupt nicht, ich bin erst eineinhalb Jahre raus und es macht gerade sehr viel Spaß mit meiner Familie und den Kids", sagte der NBA-Champion von 2011, der seine Karriere 2019 nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks beendet hatte.

In Zukunft könne sich das ändern. "Wenn ich ein paar Jahre Abstand gewonnen habe, würde mich das schon interessieren. In welcher Funktion, ist ziemlich offen", so Nowitzki: "Ich habe immer gesagt, dass ich eigentlich nicht die Mentalität eines Coaches habe, aber da lasse ich mir die Tür offen."