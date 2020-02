Den knittrigen Spickzettel mit der vorgeschriebenen Trauerrede für seinen "Bruder" Kobe Bryant warf LeBron James ganz schnell weg. Es hätte einfach nicht gepasst. Das gesamte Publikum im Staples Center stand erhoben und von Traurigkeit erfüllt, R&B-Star Usher und die Boyz II Men sangen "Amazing Grace" und "The Star-Spangled Banner" - da konnte er nicht stumpf von einem Blatt Papier ablesen.

"Laker-Nation, ich würde euch allen nicht gerecht, wenn ich diesen Kram ablesen würde, also mache ich das frei von ganzem Herzen", begann James am Freitagabend (Ortszeit) seine Rede vor dem ersten Heimspiel der Los Angeles Lakers nach dem Helikopterabsturz am vergangenen Sonntag, bei dem Bryant, seine Tochter Gianna und sieben weitere Menschen umgekommen waren.

James: "Sein Erbe fortführen"

Vor allem James weinte vor der Partie gegen die Portland Trail Blazers, die 119:127 verloren ging, immer wieder um seinen Freund, der als Spieler lange ein Rivale gewesen war. "Wenn ich mich in dieser Arena umschaue, sehe ich, dass wir alle trauern, wir sind alle getroffen, all unsere Herzen sind gebrochen", sagte er im Bryant-Trikot und schwor "nicht nur in diesem Jahr, sondern solange wir Basketball spielen, sein Erbe fortzuführen".

Mitten auf dem Court, den Bryant von 1996 bis 2016 so dominiert hatte, stand James nun ganz alleine. Von Bryant blieben nur zwei gold- und lilafarbene Blumengestecke in Form von dessen ikonischen Rückennummern 8 und 24, die schon lange nicht mehr vergeben werden. Gesten wie diese waren es, welche die Lakers in diesen traurigen Tagen durchhalten ließen, hieß es aus dem Klubumfeld. Die Vorbereitungen für die große Trauerfeier hatten etwas Therapeutisches für den gesamten Verein.

Und so war es, wie James es wollte, eine "eine Feier von 20 Jahren Blut, Schweiß und Tränen" - trotz aller Trauer brach sich Zuversicht Bahn. Etwa als Bryant selbst nach Ushers herzzerreißenden Darbietung von "Amazing Grace" das Wort an die Fans richtete: In einem rund sechs Minuten langen Videoclip, der die größten Momente in dessen Leben Revue passieren ließ.

24,2 Sekunden Schweigen

Erst danach wurde es wieder ganz leise. 24,2 Sekunden (eine Anspielung auf die Rückennummern von Bryant und seiner Tochter) schwieg die gesamte Arena, ehe die Musikgruppe Boyz II Men aus Bryants Geburtsstadt Philadelphia mit der Nationalhymne die Stille durchbrach. James stand ergriffen neben Co-Star Anthony Davis, das Spotlight fiel auf die einzigen zwei freien Sitze in der Arena. Direkt am Spielfeldrand wurden die Plätze von Kobe und Gianna freigehalten - geschmückt mit ihren Basketball-Trikots.

Immer wieder hallten "Kobe, Kobe"-Rufe durch das "Wohnzimmer" des fünfmaligen NBA-Champions, sogar während des Spiels, das komplett an Bedeutung verlor. Vorher hatte der Hallensprecher alle Lakers-Spieler, die sich in Trikots mit den Nummern acht und 24 warmgemacht hatten, lautstark als "1,98 Meter groß, in seinem 20. Jahr von der Lower Merion High School: Kobe Bryant" vorgestellt. Sie alle waren an diesem Abend Kobe.

James, der sich jüngst erst ein neues Tattoo in Form einer schwarzen Mamba (in Anlehnung an Bryants Spitznamen "Black Mamba") hatte stechen lassen, fasste es am Ende seiner Rede ganz treffend zusammen, als er sich mit denselben Worten wie jener bei seinem Rücktritt im Jahr 2016 von seinem Kumpel verabschiedete: "In den Worten von Kobe Bryant: Mamba Out", sagte er und fügte hinzu:

" Aber in unseren Worten: 'Niemals vergessen'. "

