Der achtmalige All-Star Vince Carter hat nach 22 Jahren in der NBA seine Karriere beendet. "Ich bin offiziell damit fertig, professionell Basketball zu spielen", so der 43-Jährige im Podcast "Winging It" von "The Ringer". Mit 22 Spielzeiten hält er den NBA-Rekord. Sein letztes Spiel hatte der Olympiasieger von 2000 mit den Atlanta Hawks am 11. März gegen die New York Knicks bestritten (131:136).

"Ich sage nicht, dass ich es seit dem 11. März wusste", so Carter über sein Karriereende: "Nicht seit diesem Tag, aber fast." Vor dem Hintergrund der Pandemie habe er sich mit dem seltsamen und abrupten Ende der Laufbahn schnell abfinden können: "Es gibt Größeres als meine Karriere."

Dass sein letzter Drei-Punkte-Wurf gegen die Knicks im Korb landete, habe ihm ebenfalls geholfen. "Ich glaube, hätte ich den Treffer nicht gemacht, wäre es anders", sagte Carter: "Es hätte mich gejuckt, noch einmal zurückzukehren und wenigstens eine Minute zu spielen, wenigstens einen Wurf zu machen."

NBA Nach Treffen mit Djokovic: NBA-Star Jokic mit positivem Corona-Test GESTERN AM 08:33

Carter hatte seine Karriere 1998 bei den Toronto Raptors begonnen, er ist damit der erste Profi in der NBA-Geschichte, der in vier Jahrzehnten auf dem Feld stand. In den vergangenen beiden Spielzeiten lief er für die Atlanta Hawks auf, die beim Restart der NBA in Disney-World (30. Juli) nicht dabei sein werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Nächster Blowout: Alba Berlin stürmt ins BBL-Play-off-Finale gegen Ludwigsburg

(SID)

Play Icon WATCH Olympia-Highlights: Gold vor den eigenen Fans fürs US-Dreamteam 1996 00:05:07

Bundesliga Erster Finalist steht fest: Ludwigsburg darf vom ersten Meistertitel träumen GESTERN AM 22:26