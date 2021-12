Ohne die verletzten Stars Luka Doncic und Kristaps Porzingis musste Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks hingegen eine Niederlage hinnehmen.

Die Mavs unterlagen den Memphis Grizzlies mit 90:97. Kleber brachte es auf sieben Punkte.

Die Gäste aus Memphis sorgten derweil für einen Rekord: Die Grizzlies gerieten in den vergangenen vier Spielen nicht einmal in Rückstand, dies gelang keiner Franchise in den vergangenen 25 Jahren.

Eine Niederlage kassierte zudem Isaiah Hartenstein mit den Los Angeles Clippers. Der Big Man kam beim 99:104 gegen die Sacramento Kings auf vier Punkte.

