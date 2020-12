"Er ist ein dynamischer Spieler. Besser als jeder andere in unserem Team kommt er in die Zone", lobte Lakers-Cheftrainer Frank Vogel den Braunschweiger, der laut "ESPN" auch finanziell mehr Anerkennung erhalten soll. Demnach bieten die Lakers Schröder einen neuen 83-Millionen-Dollar-Vertrag über vier Jahre. Derzeit kassiert der vor Saisonbeginn aus Oklahoma getradete Schröder in seinem letzten Vertragsjahr 15,5 Millionen Dollar.