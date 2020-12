"Ich bin gesegnet, dass ich für die nächsten fünf Jahre ein Teil der Milwaukee Bucks sein darf. Machen wir diese Jahre zu etwas Besonderem. Die Show geht weiter, packen wir's an", ergänzte der wertvollste Spieler der vergangenen beiden Spielzeiten (MVP) weiter.

02/12/2020 AM 19:17

Neben der MVP-Auszeichnung war Antetokounmpo in der vergangenen Saison auch als bester Defensivspieler geehrt worden. Im Kampf um den NBA-Titel hatte seine Franchise aber keine Chance, die Bucks scheiterten beim Turnier in Disney World im Viertelfinale an Miami Heat.