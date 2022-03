"Es geht darum, den New Yorker Sportlern gleiche Bedingungen zu bieten", sagte Adams. Damit können auch die ungeimpften Spieler in Reihen der New York Yankees und New York Mets beim verschobenen Auftakt der Major League Baseball (MLB) im April zu Hause auflaufen.

Die Nets können Irving gut gebrauchen, derzeit ist das Team im Osten nur Achter, die direkte Qualifikation für das Play-off-Achtelfinale ist in Gefahr. Der 30-Jährige, der bisher nur auswärts spielen durfte, steht bei einem Saisonschnitt von 27,7 Punkten.

Wegen seiner Verweigerung der Corona-Impfung hatte Irving zu Saisonbeginn im Kader des Klubs gefehlt. Später hatten ihn die Nets als "Teilzeitkraft" zurückgeholt, Anfang Januar gab er sein Debüt.

Zuletzt war Brooklyn mit einer Geldstrafe über 50.000 US-Dollar belegt worden, weil sich Irving beim Heimspiel gegen die New York Knicks in der Kabine aufgehalten hatte. Als Zuschauer durfte er (ohne Maske) in der ersten Reihe sitzen, spielen aber nicht.

