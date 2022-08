Durant ist unzufrieden mit der sportlichen Ausrichtung der Franchise. Die Nets waren in den vergangenen Play-offs bereits in Runde eins an den Boston Celtics gescheitert. Während der Saison war Superstar James Harden zu den Philadelphia 76ers getraded worden, ein sportlicher Nackenschlag.

"Unser Front Office und das Trainerteam haben meine Unterstützung", twitterte Tsai allerdings am Montag (Ortszeit): "Wir werden Entscheidungen im besten Interesse der Brooklyn Nets treffen." Dies deutet eher auf eine Trennung vom Superstar hin.

Ad

Durant war 2019 nach New York gekommen. Im Juni 2021 hatte er sich für weitere vier Jahre an die Nets gebunden. Die Unterschrift sollte dem zweimaligen NBA-Champion (mit den Golden State Warriors) 198 Millionen Dollar einbringen.

NBA "The Last Dance": Jordan-Doku erstmals im Free-TV auf DMAX 04/08/2022 UM 11:13

Mehrere Klubs haben bereits ihr Interesse an Durant bekundet, darunter Boston, die Miami Heat und die Toronto Raptors.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hammer-Urteil in Russland: Griner zu langer Haftstrafe verurteilt

(SID)

NBA-Ikone Jordan in Action: "The Last Dance" im Free-TV bei DMAX

NBA NBA trauert um einen ihrer Größten: Celtics-Legende Russell verstorben 31/07/2022 UM 17:47