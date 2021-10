"Kyrie hat eine persönliche Einstellung, und wir respektieren sein individuelles Recht auf diese Entscheidung. Derzeit schränkt diese Entscheidung jedoch seine Fähigkeit ein, ein volles Mitglied des Teams zu sein", sagte General Manager Sean Marks am Dienstag: "Wir werden niemandem aus unserem Team erlauben, nur ein Teilzeitmitglied zu sein. Um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen, müssen alle Mitglieder unserer Organisation an einem Strang ziehen."

Irving, siebenmaliger Allstar, muss nachweisen, dass er zumindest eine Impfdosis erhalten hat, um wieder in der Arena mit dem Team trainieren und spielen zu dürfen. Sonst droht der 29-Jährige pro Spiel, das er durch das Corona-Protokoll verpasst, 381.000 Dollar zu verlieren.

(SID)

