In der Gruppe B steht der deutschen Auswahl nun ein schwerer Weg ins Achtelfinale bevor. Will die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) als eines der zwei besten Teams aus der Staffel sicher in die Runde der letzten Acht einziehen, sind am Mittwoch (03:00 Uhr live bei Eurosport) gegen Nigeria und am Samstag gegen Australien (ab 10:20 Uhr live bei Eurosport) Siege Pflicht. Allerdings kommen auch zwei Dritte aus den drei Gruppen weiter.

"Wir hatten zu wenig Fokus und zu wenig Struktur am Ende. Dann sind wir defensiv gebrochen", sagte Topscorer Maodo Lo (24 Punkte) von Meister Alba Berlin, nachdem das deutsche Team in den letzten 4:45 Minuten ohne Korb geblieben war: "Ich bin sehr frustriert. Wir haben das Spiel an uns gerissen und es am Ende weggegeben. Es lag in unseren Händen."

Beim Wiedersehen mit den Italienern, die das deutsche Nationalteam auf den Tag genau fünf Wochen zuvor beim Supercup in Hamburg geschlagen und dadurch den Turniersieg klar gemacht hatte, gelang zunächst fast alles. Die DBB-Auswahl verteidigte hochkonzentriert und traf ausgezeichnet von der Dreierlinie, Andreas Obst war schnell gleich dreimal erfolgreich.

Von Nervosität war keine Spur. Deutschland agierte hellwach, ließ den Ball gut laufen und machte dem Gegner das Leben schwer. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kam es zum Bruch, der Angriff stockte, und Italien, 2004 in Athen Silbermedaillengewinner, machte den zwischenzeitlich auf elf Punkte angewachsenen Rückstand wieder wett.

Italien dreht nach der Pause auf

Nach der Pause drehte Topscorer Maodo Lo (24 Punkte) in der Saitama Super Arena nördlich von Tokio auf, der Spielmacher von Meister Alba Berlin traf nach Belieben. Doch unnötige Ballverluste des DBB-Teams, erstmals seit Peking 2008 wieder dabei, brachten die Italiener wieder ran - alles war offen.

Im Schlussviertel zeigte die Mannschaft von Henrik Rödl, als Spieler 1992 in Barcelona Olympia-Teilnehmer, erstmals Nerven. Italien um Alba-Meisterspieler Simone Fontecchio (20) setzte sich auf sechs Punkte (88:82/39. Minute) ab, dann traf NBA-Profi Danilo Gallinari (Atlanta Hawks) und machte alles klar.

