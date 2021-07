Wegen der parallel laufenden Finalserie in der Profiliga NBA fehlen dem Rekord-Olympiasieger noch drei Spieler.

Nigeria und Australien sind bei den Sommerspielen Gruppengegner der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl. Das DBB-Team, das in letzter Sekunde beim Qualifikationsturnier in Split das Olympiaticket löste, bestreitet sein erstes Spiel in Tokio am 25. Juli (6:40 Uhr MESZ) gegen Italien.

(SID)

