Ob der 26-jährige LaVine selbst positiv getestet wurde oder als Kontaktperson gilt, war zunächst unklar. Der US-Verband schrieb in seinem Statement von einer "Vorsichtsmaßnahme". Beim 83:76 am Sonntag gegen Weltmeister Spanien in Las Vegas stand LaVine noch mit seinen Teamkollegen auf dem Parkett und steuerte 13 Punkte bei.

Olympia - Basketball US-Basketballer schlagen Weltmeister Spanien VOR EINER STUNDE

(SID)

