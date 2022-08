Ob der 30-Jährige ab Donnerstag bei der Basketball-EM auflaufen kann, soll sich am Dienstag entscheiden. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit.

Theis (Indiana Pacers) hatte am vergangenen Wochenende wegen Knieproblemen den Supercup in Hamburg verpasst. Auch beim WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Schweden fehlte der Center aus Salzgitter. Theis werde "in den kommenden Tagen steigernd belastet", hieß es in der DBB-Mitteilung.

Die deutsche Mannschaft spielt am Sonntag in München (15.00 Uhr/MagentaSport) bei der EM-Generalprobe gegen Europameister Slowenien. Das Duell mit dem Gruppengegner bei der EuroBasket gehört zur WM-Qualifikation. Im EM-Auftaktspiel in Köln bekommt es das DBB-Team am Donnerstag (20.30/MagentaSport) mit Frankreich zu tun.

