Die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert, die lediglich beim Debüt des Kanadiers das Auftaktspiel gegen Estland verloren hatte, trifft in einer neuen Gruppe ab Ende August auf Europameister Slowenien und Finnland. Dritter Gegner ist Schweden oder Kroatien. Aus der Sechsergruppe fahren drei Teams zur WM 2023, die Ausgangslage ist ausgezeichnet.

"Es hat nicht alles geklappt, aber wir haben am Ende einen sehr guten Job gemacht", sagte Schröder bei MagentaSport und ergänzte: "Die Teamchemie passt, das haben wir im letzten Viertel gezeigt. Wir wollen das Momentum mitnehmen, die vergangenen zwei Spiele haben wir sehr gut gespielt."

Bester Werfer im DBB-Team war in der Bremer ÖVB-Arena Dennis Schröder mit 38 Punkten, so viele Zähler hatte der 28-Jährige in einem Spiel im Nationaltrikot noch nie verbucht. Der Braunschweiger hatte am Donnerstag beim ungefährdeten Sieg gegen Gastgeber Estland in Tallinn (88:57) sein Comeback nach fast dreijähriger Nationalmannschaftspause gegeben.

Weiter geht es für das DBB-Team mit dem Supercup in Hamburg (19./20. August), der zur Vorbereitung auf die Heim-EM (1. bis 18. September) mit Spielen in Köln (Vorrunde) und Berlin (Finalrunde) dient. Zwischen Supercup und EuroBasket werden die nächsten beiden WM-Qualifikationsspiele ausgetragen. Die Endrunde findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt.

(SID)

