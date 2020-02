Insgesamt gehen elf BiathletInnen für Deutschland an den Start, darunter auch die beiden WM-Titelverteidiger Denise Herrmann und Arnd Peiffer. Jedoch fehlt nach dem Karriereende von Laura Dahlmeier eine große Medaillenkandidatin im deutschen Team.

Dennoch rechnet Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich im Gespräch mit Eurosport der deutschen Mannschaft gute Chancen aus: "Die Lücke, die Laura Dahlmeier hinterlässt, kann man nicht schließen. Denn sie war auf verschiedenen Distanzen beinahe perfekt. Sie ist ein Vorbild und Ausnahmetalent. Aber wie man im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Schweden gesehen hat, sind Überraschungen möglich. Denise Herrmann hat das Potential eine weitere WM-Medaille zu gewinnen. Bei den Männern muss man abwarten. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass die deutschen Biathletinnen und Biathleten in der Lage sind bei einer Weltmeisterschaft sich zu steigern und Medaillen zu gewinnen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Ich bin sehr optimistisch."

Bei den Männern wird der Gesamtweltcup derzeit von Martin Fourcade (FRA), Quentin Fillon Maillet (FRA) und Johannes Thingnes Bø (NOR) angeführt. Doch Heinrich weiß, dass Antholz als Austragungsort immer für Überraschungen sorgen kann. "Die beiden Mannschaften Frankreich und Norwegen sind unfassbar stark. Man reduziert es oft nur auf die Namen Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet und Johannes Thingnes Bø. Aber man darf nicht vergessen, dass es in allen anderen Mannschaften auch noch Athleten gibt, die mithalten können. Man muss sich nicht auf die drei beschränken. Zumal Antholz mit einer Höhenlage von 1600 Metern ein ganz spezieller Weltmeisterschaftsort ist. Als Athlet muss man erst einmal damit klarkommen in dieser Lage Höchstleistung zu erbringen. Es kann eine WM der Überraschungen werden", so Heinrich.

Bei den Frauen zeigte sich zuletzt die Tiril Eckhoff (NOR) in sehr guter Form. Sie führt den Gesamtweltcup mit sechs Siegen an. Neben den Norwegerinnen setzt Biathlon-Fachmann Heinrich auf die Lokalmatadorinnen aus Italien: "Bei den Frauen konzentriert sich alles auf die Norwegerinnen und die Italienerinnen. Besonders von Dorothea Wierer, die bei dieser WM ein unglaublichen Druck hat, erwartet man einen riesen Hype. Aber auch die restliche italienische Mannschaft mit Lisa Vittozzi darf man nicht außer Acht lassen."

Die geplanten Übertragungen der Biathlon-WM 2020 bei Eurosport 1*:

Donnerstag, 13. Februar 2020, 14:15 - 16:00 Uhr: Mixed-Staffel

Mixed-Staffel Freitag, 14. Februar 2020, 14:15 - 16:00 Uhr: 7,5 km Sprint der Frauen

7,5 km Sprint der Frauen Samstag, 15. Februar 2020, 14:40 - 16:05 Uhr: 10 km Sprint der Männer

10 km Sprint der Männer Sonntag, 16. Februar 2020, 12:45 – 13:40 Uhr: 10 km Verfolgung der Frauen

10 km Verfolgung der Frauen Sonntag, 16. Februar 2020, 14:45 – 15:55 Uhr: 12,5 km Verfolgung der Männer

12,5 km Verfolgung der Männer Dienstag, 18. Februar 2020, 14:05 – 16:00 Uhr: 15 km Einzel der Frauen

15 km Einzel der Frauen Mittwoch, 19. Februar 2020, 14:05 – 15:55 Uhr: 20 km Einzel der Männer

20 km Einzel der Männer Donnerstag, 20. Februar 2020, 15:15 – 16:00 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Single-Mixed-Staffel Samstag, 22. Februar 2020, 11:45 – 13:00 Uhr: 4 x 6 km Staffel Frauen

4 x 6 km Staffel Frauen Samstag, 22. Februar 2020, 14:40 – 16:00 Uhr: 4 x 7,5 km Staffel Männer

4 x 7,5 km Staffel Männer Sonntag, 23. Februar 2020, 12:00 – 13:10 Uhr: 12,5 km Massenstart der Frauen

12,5 km Massenstart der Frauen Sonntag, 23. Februar 2020, 14:30 – 15:45 Uhr: 15 km Massenstart der Männer

*Kurzfristige Änderungen möglich