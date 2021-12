Ihr letztes Weltcuprennen absolvierte sie im März 2020.

Angeführt wird das ansonsten unveränderte Aufgebot der Frauen von Franziska Preuß und Denise Herrmann. Bei den Männern geht dasselbe Sextett um Erik Lesser und Benedikt Doll ins Rennen wie bei der letzten Station in Östersund. Der Weltcup in Österreich startet am Freitag mit den Sprints (11:25 und 14:15 Uhr live auf Eurosport), am Wochenende stehen dann die Verfolger und die Staffeln auf dem Programm.

In der Vorwoche seien "ansprechende Leistungen" dabei gewesen, sagte Bundestrainer Mark Kirchner: "Die Chance, um die Top Ten und für die Spitzenathleten um das Podium zu kämpfen, ist da. Das werden wir weiter versuchen umzusetzen."

Bernd Eisenbichler sah bei den Männern insbesondere den Verfolger am Sonntag als Mutmacher. "Die Laufleistungen waren im Vergleich zur internationalen Konkurrenz gut. Damit gehen wir positiv in die nächste Woche in Hochfilzen", sagte der Sportliche Leiter.

(SID)

