"Ich habe nicht damit gerechnet. Ich war einfach froh meinen Run geschafft zu haben, das hatte mir eigentlich gereicht", sagte Müller, die bei der EM im vergangenen Jahr noch Rang fünf belegt hatte.

Auf dem Olympiaberg in München hatte sie auf Rang vier gelegen, steigerte sich dann allerdings eindrucksvoll in einem Finale, in dem die Medaillenfavoritinnen allesamt patzen.

Medaillenanwärterin Lara Lessmann verpasste dagegen als Vierte (75,30) die angestrebte Platzierung auf dem Podest.

Die favorisierte Olympiasiegerin Charlotte Worthington (Großbritannien) wurde im Finale mit acht Starterinnen nach zwei Stürzen Letzte.

