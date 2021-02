"Ich bin kein bisschen traurig und voll und ganz zufrieden. Wir haben gezeigt, was wir können. Kaillie ist halt einfach stark, wir freuen uns jetzt einfach. Wir haben Silber gewonnen und nicht Gold verloren", sagte Kalicki, die ihr Ergebnis aus dem Vorjahr wiederholte. Junioren-Weltmeisterin Nolte vergoss nach ihrer ersten Medaille bei einer Senioren-WM sogar ein paar Tränen: "Ich bin so froh, wirklich", sagte die 22-Jährige.

Im Schneetreiben von Altenberg versuchte Kalicki mit Anschieberin Ann-Christin Strack die zur Halbzeit führende Humphries in den beiden abschließenden Läufen zu attackieren. Das gelang nicht mehr: Der Vorsprung der Olympiasiegerin wuchs sogar noch minimal an und betrug am Ende 35 Hundertstel.