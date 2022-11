Den Premierensieg sicherte sich die Kanadierin Bianca Ribi in 1:50,89 Minuten vor ihrer Teamkollegin Cynthia Appiah.

Die US-Favoritin Kaillie Humphries profitierte von Noltes Unfall und rutschte auf den Bronzerang. Beste Deutsche war Kim Kalicki (Wiesbaden) auf Rang fünf, Lisa Buckwitz (Oberhof) stürzte ebenfalls und belegte den neunten und letzten Platz.

"Es war klar, dass es auf der Bahn schwierig wird, leider hat es uns dann mit zwei Stürzen erwischt", resümierte Bundestrainer Rene Spies.

Generell sei er "mit der Leistung der Mädels zufrieden". Nolte habe nach ihrem Sturz Probleme an Schulter und Rippen. "Ich hoffe, dass es den Mädels am Samstag wieder gut geht und Laura dann im Zweier an den Start gehen kann", sagte Spies.

Monobob nun auch im Weltcup vertreten

Bei der WM 2021 und sogar bei Olympia 2022 hatte es bereits einen Monobob-Wettkampf gegeben, Weltcups wurden aber lange Zeit nicht absolviert. Stattdessen waren die Einerschlitten in den vergangenen Wintern in einer gesonderten sogenannten Weltserie unterwegs.

Anders als im Zweier gaben Nolte und Co. im Monobob bislang nie das Tempo vor. Der WM-Titel in Altenberg ging ebenso wie Olympia-Gold in Peking an die erfahrene und hochdekorierte Humphries.

Die beiden weiteren Medaillengewinnerinnen der Winterspiele sind nicht mehr dabei: Elana Meyers Taylor (USA) hatte Silber geholt, sie erwartet nun ihr zweites Kind. Bronze ging in Peking an die Kanadierin Christine de Bruin, die mittlerweile eine Dopingsperre absitzt

Der nächste Monobob-Weltcup wird kommenden Freitag (ab 9:30 Uhr MESZ) in Park City (USA) ausgetragen.

