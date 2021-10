Am Sonntag, 24. Oktober, wurde mit einer spektakulären Eröffnungszeremonie in der Belgrader Štark Arena die 21. AIBA Boxweltmeisterschaft der Männer eröffnet. Vom 24. Oktober bis 6. November nehmen mehr als 500 Boxer aus über 88 Ländern an der spektakulärsten Veranstaltung in der Geschichte der AIBA-Boxweltmeisterschaften teil.

Neue Gewichtsklassen, größerer Preisgeldpool, Val Barker Trophäe

Die 21. AIBA Boxweltmeisterschaften versprechen die bisher aufregendsten zu werden. Über 500 Athleten werden in 13 Gewichtsklassen gegeneinander antreten, mehr als je zuvor, was bedeutet, dass wir gleichwertige Kämpfe erwarten können. Das neue Remis-System wird keine besseren Boxer mehr bevorzugen und sie zu Beginn des Turniers mit einer schwächeren Konkurrenz paaren. Jetzt wird es sogar in der Anfangsphase interessante und gleichwertige Zweikämpfe geben, und es wird keine Überraschung sein, falls einige der Favoriten früh ausscheiden.

Aufgrund der Teilnehmerzahl muss jeder Boxer in einigen Kategorien vier oder fünf Kämpfe absolvieren, um eine Chance auf eine Medaille zu erhalten. Wir können uns auf spannende Duelle und unvorhersehbare Ergebnisse freuen, die die Boxfans weltweit begeistern werden.

Die AIBA hat dafür gesorgt, dass Boxer die richtige Motivation haben – die Medaillengewinner teilen sich 2,6 Millionen US-Dollar. Dieser Preisgeldpool ist bei weitem der größte in allen Amateurboxwettbewerben, die bisher von der AIBA veranstaltet wurden. Darüber hinaus bestehen Medaillen vollständig aus reinem Gold, Silber und Bronze, und die Champions erhalten auch Gürtel.

Eine denkwürdige Eröffnungsfeier

Das Publikum in der Belgrader Štark Arena (in der auch alle kommenden Wettkämpfe stattfinden werden) erlebte eine wahrhaft spektakuläre Eröffnungszeremonie. Eine Aufführung präsentierte die Geschichte des Boxens. Vom griechischen und römischen Faustkampf bis 648 v. Chr., als der Faustkampf zu den antiken Olympischen Spielen hinzugefügt wurde, über den ersten organisierten Boxwettkampf 1681, bis zum 19. Jahrhundert, als Boxen zum Leistungssport gemacht wurde und 1904 schließlich wieder in die Olympischen Spiele eingegliedert.

Die erste AIBA-Boxmeisterschaft fand 1974 in Havanna, Kuba, statt und seitdem ist die AIBA der Organisator der bedeutendsten Boxveranstaltungen geblieben. Auch die zweite Weltmeisterschaft wurde 1978 in Belgrad organisiert, und die serbische Hauptstadt erhielt die Ehre, als erste Stadt zweimal Gastgeber dieses fantastischen Wettbewerbs zu sein. Kämpfer aus dem ehemaligen Jugoslawien gewannen 1978 sechs Silber- und eine Bronzemedaille. Serbische Boxer streben heute danach, diesen Erfolg zu wiederholen, in der Hoffnung, dass sie vom lokalen Publikum im Rücken auf das Siegertreppchen geschoben werden.

Die Kapitäne jeder Nationalmannschaft trugen ihre Nationalflaggen und wurden von der Menge begrüßt. Ein spezielles AIBA Fair Chane Team mit Teilnehmern, die aufgrund von Konflikten ihr Land verlassen mussten, wurde ebenfalls vorgestellt und zeigte, dass sich die AIBA auch um die Teile der Boxfamilie kümmert, die schwere Zeiten durchmachen.

Während seiner Rede sagte AIBA-Präsident Umar Kremlev, dass die Organisation hart daran gearbeitet habe, die 21. Weltmeisterschaft zur besten in der Geschichte zu machen. Das liegt nicht nur an dem Preispool, der Val Barker-Trophäe, Medaillen und Gürteln, sondern auch an den fairen Bedingungen, neuen Gewichtsklassen und Regeln, die sicherstellen, dass jeder eine faire Chance bekommt, der Welt die Ergebnisse jahrelanger Arbeit und hartem Training zu zeigen.

Neben Präsident Kremlev hielten auch die serbische Ministerin für Jugend und Sport Vanja Udovičić, der Präsident des serbischen Boxverbandes Nenad Borovčanin und die Boxlegende Roy Jones Jr. Reden sowie weitere AIBA-Botschafter Reden. Nach den Reden gab es eine Fülle von künstlerischen Darbietungen, die den Boxsport feierten, begleitet von lokalen Bands und Prominenten, die das Publikum in der Arena Štark sowie die Live-Übertragung im serbischen Staatsfernsehen begeisterten.

Belgrad ist wieder die Sporthauptstadt der Welt

Wie bereits während der Feier zum Internationalen Boxtag im August bekannt gegeben wurde, wurde Belgrad zum zweiten Mal als Austragungsort der AIBA-Boxweltmeisterschaft ausgewählt. Zuvor war Belgrad 1978 die Hauptstadt des Boxens, als das Ereignis im ehemaligen Jugoslawien stattfand. Damit ist die serbische Hauptstadt die einzige Stadt in der Geschichte, in der die AIBA-Weltmeisterschaft mehr als einmal ausgetragen wurde. Wie die serbische Jugend- und Sportministerin Vanja Udovičić in seiner Rede sagte, ist dies eine große Ehre für das Land.

Die AIBA-Weltmeisterschaft und der Internationale Boxtag sind ausgezeichnete Gelegenheiten, um den Sport in Serbien auszubauen. AIBA wird mit dem serbischen Boxverband zusammenarbeiten, um den Sport weiter zu fördern. Die Krone dieser Zusammenarbeit wird das serbische nationale Boxzentrum sein, das lokale Talente zusammenbringt und hoffentlich ein Inkubator für zukünftige Champions wird, wie der Präsident des serbischen Boxverbandes Nenad Borovčanin sagte:

„Boxen lehrt uns nicht nur, wie man einen Schlag austeilt, sondern auch, wie man einen Schlag aushält, vom Boden aufsteht und fair weiterkämpft. Es lehrt uns, vor unseren Gegnern zu stehen und ihnen direkt in die Augen zu sehen. Es lehrt uns, niemals zu betrügen und unter die Gürtellinie zu schlagen und unsere Gegner nie von hinten zu schlagen. Boxen lehrt uns, niemals aufzugeben und immer unser Bestes im Ring und im Leben zu geben. Es ist kein brutaler Kampf. Boxen ist eine Kunstform“.

