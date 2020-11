In der Vorwoche veröffentlichte der US-Amerikaner Mayweather ein Video bei Instagram, in dem er den Kampf bereits andeutete. "Tokio, Japan, ich komme zurück, im Jahr 2021", sagte er in dem Clip: "Ich weiß, dass die Olympischen Spiele 2021 in Japan stattfinden, aber ich selbst, Floyd 'Money' Mayweather und mein Team werden etwas Großes im Tokyo Dome machen. Japan, ich bin auf dem Weg."