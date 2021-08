"Ich fühle mich geehrt, dass ich die Geschichte fortsetzen konnte", schrieb Ali Walsh bei "Instagram".

"Ich hatte meinen Großvater mit in den Ring gebracht, in dem ich zum ersten und letzten Mal in meiner Profikarriere seine Shorts getragen habe", fuhr er fort. "Ich bin mehr als stolz sagen zu können, dass das Erbe fortgesetzt wird."

"Er ist ein junger Mann mit einem großartigen Charakter. Das kann man von Muhammad Alis Enkel auch erwarten. Hoffentlich kann er ähnlich erfolgreich werden wie sein Großvater", zitiert die "ARD" Box-Promoter Bob Arum.

Ali Walsh ist der Sohn von Muhammad Alis Tochter Rasheda. Neben Großvater und Enkel war aus der Familie auch Ali Walshs Tante Laila Ali im Boxring erfolgreich.

