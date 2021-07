Auch DBV-Sportdirektor Michael Müller attestierte dem gebürtigen Iraker eine "hervorragende Leistung", aber tatsächlich hatte der Spätstarter gegen den russischen Favoriten keine Chance.

Damit geht der Deutsche Box-Verband (DBV) bei den Spielen in Japan leer aus. Nadine Apetz hatte im Weltergewicht (bis 69 kg) das Viertelfinale verpasst und war ebenso wie Hamsat Shadalov im Federgewicht (bis 57 kg) im ersten Kampf gescheitert.

Müller sprach dennoch von einer "sehr erfreulichen Bilanz", da es "sehr knappe" und aus seiner Sicht auch so manch fragwürdiges Urteil gegeben habe. "Wir haben die Weltspitze fast erreicht", sagte der Sportdirektor: "Bis Paris werden wir diesen Schritt vollziehen."

Durch die Absage der Olympia-Qualifikation im Juni in Paris durch die Boxing Task Force des Internationalen Olympischen Komitees habe man zudem noch "ganz hervorragende Athleten" in der Hinterhand, die in Tokio nicht starten durften, ergänzte Müller.

