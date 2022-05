Biwol gewann hingegen auch seinem 20. Profikampf.

"Natürlich will ich den Rückkampf", kündigte Álvarez, der unter dem Kampfnamen "Canelo" in den Ring steigt, nach der Niederlage an. Biwol sei ein "großartiger Champion". Aber: "Das ist noch nicht das Ende", sagte Álvarez.

Sein Gegner steht einer Revanche offen gegenüber. "Kein Problem. Lass uns darüber reden", antwortete Biwol.

Álvarez hatte im November letzten Jahres Geschichte geschrieben, als er den US-Amerikaner Caleb Plant besiegte und sich damit alle vier Weltmeistertitel im Supermittelgewicht sicherte.

