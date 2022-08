Boxen

Usyk vs. Joshua II: Oleksandr Usyk singt vor WM-Kampf gegen Anthony Joshua ukrainisches Volkslied

Oleksandr Usyk steht am Samstag zum zweiten Mal Anthony Joshua in einem WM-Kampf im Schwergewicht gegenüber. Vor dem Fight in Dschidda (Saudi-Arabien) stimmt der Ukrainer beim offiziellen Face-Off mit dem Briten inbrünstig das ukrainische Volkslied "Oj, u lusi tscherwona kalyna" an.

00:01:36, vor einer Stunde