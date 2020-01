Der KTM-Pilot hatte sich bei dem Sturz einen Halswirbel gebrochen, was zu einem Herzstillstand geführt hatte. Von Rettungskräften konnte Straver nach zehn Minuten zunächst wiederbelebt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus in Riad gebracht und am Mittwoch in seine niederländische Heimat transportiert.

Dort stellte sich bei Untersuchungen heraus, dass Straver durch den Herzstillstand schwere Hirnschädigungen erlitten hatte. Daher entschied sich die Familie, die künstliche Beatmung zu beenden.

Der Unternehmer aus dem Nahe Den Haag gelegenen Rijswijk war erst spät zum Motorsport gekommen und das, was man einen klassischen Herrenfahrer nennt. Erst 2018 war er im Alter von 46 Jahren seine erste Rallye Dakar gefahren, 2020 nahm er zum dritten Mal an der Wüstenrallye teil.

Straver startete stets in der Original-Klasse, in der die Fahrer auf sich selbst gestellt sind und keine Mechaniker haben. Die Veranstalter transportieren lediglich eine Kiste mit Werkzeug und wenigen Ersatzteilen ins jeweilige Biwak.

Straver war sich der Gefahr der Rallye bewusst. "Wenn du sie nicht akzeptierst, musst du zu Hause bleiben", sagte er nach dem Tod von Paulo Goncalves. "Ich bremse immer und fahre nicht über eine Düne, wenn ich nicht sehen kann, was dahinter folgt."