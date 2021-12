Cross Country Rallye

Rallye Dakar 2022: Alle Etappen der Marathon-Rallye von Jeddah nach Jeddah im Überblick

Vom 2. - 14. Januar findet in die weltberühmte Rallye Dakar in Saudi-Arabien statt. Start und Ziel ist in der historischen Küstenstadt Jeddah. Alle Etappen der 2022er Ausgabe im Video.

00:00:57, vor einer Stunde