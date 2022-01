Cross Country Rallye

Rallye Dakar - Motorrad 8. Etappe: Barreda stürzt - Sunderland holt Gesamtführung zurück - Highlights

Joan Barreda stürzt, bleibt in der Gesamtwertung aber vor Kevin Benavides. Der Chilene Pablo Quintanilla beendet den Tag als Zweitschnellster und bringt sich mit nur fünf Minuten Rückstand zurück in das Sextett um den Gesamtsieg. Matthias Walkner wird Dritter in der Tageswertung. Schneller als der Österreicher und Quintanilla ist nur Sam Sunderland. Der Brite holt sich die Gesamtführung zurück.

00:07:11, vor 11 Minuten