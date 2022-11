Der 39-jährige Clemens (Saarwellingen), der zum fünften Mal in Folge im Alexandra Palace am Start ist, muss als 25. der Setz- und Weltrangliste erst in Runde zwei eingreifen. Die potenzielle Gegnerin Greaves ist neben Fallon Sherrock und Lisa Ashton (ebenfalls England) eine von drei Frauen im 96-köpfigen Feld. In Runde drei winkt Clemens ein Match gegen Vorjahres-Halbfinalist James Wade (England).

Der ebenfalls gesetzte Martin Schindler (26/Strausberg) trifft bei seiner vierten WM-Teilnahme auf Martin Lukeman (England) oder Nobuhiro Yamamoto aus Japan. In der dritten Runde könnte Vorjahresfinalist Michael Smith (England) warten. Der ungesetzte Florian Hempel (32/Köln) muss bei seiner zweiten WM-Teilnahme in Runde eins gegen den Engländer Keegan Brown antreten.

Ad

Die Top 32 der Weltrangliste steigen bei der WM erst in der zweiten Runde ein. In Runde eins spielen die 32 internationalen Qualifikanten gegen die Top 32 der ProTour.

Darts Hopp verpasst Darts-WM erneut - Deutsche Hoffnung am Tiefpunkt VOR 8 STUNDEN

Die frühere deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp (Idstein) war am Montag auch beim letzten Qualifikationsturnier für die WM gescheitert.

1. Hauptrunde der Darts-WM

Luke Woodhouse - Vladyslav Omelchenko

Ryan Meikle - Lisa Ashton

Adam Gawlas - Richie Burnett

Simon Whitlock - Christian Perez

Jim Williams - Sebastian Bialecki

William O'Connor - Beau Greaves

Ritchie Edhouse - David Cameron

Alan Soutar - Mal Cuming

Jermaine Wattimena - Nathan Rafferty

Martin Lukeman - Nobuhiro Yamamoto

Ricky Evans - Fallon Sherrock

Adrian Lewis - Daniel Larsson

Keegan Brown - Florian Hempel

Cameron Menzies - Diogo Portela

Andrew Gilding - Robert Owen

Geert Nentjes - Leonard Gates

Mickey Mansell - Ben Robb

Keane Barry - Grant Sampson

Rowby-John Rodriguez - Lourence Ilagan

Danny Jansen - Paolo Nebrida

Steve Beaton - Danny van Trijp

Jamie Hughes - Jimmy Hendriks

Boris Krcmar - Toru Suzuki

Josh Rock - Jose Justicia

Niels Zonneveld - Lewy Williams

Mike De Decker - Jeff Smith

Karel Sedlacek - Raymond Smith

John O'Shea - Darius Labanauskas

Scott Williams - Ryan Joyce

Matt Campbell - Danny Baggish

Madars Razma - Prakash Jiwa

Martijn Kleermaker - Xicheng Han

2. Hauptrunde der Darts-WM

Gerwyn Price - Woodhouse / Omelchenko

Peter Wright - Mansell / Robb

Michael van Gerwen - Zonneveld / L.Williams

Michael Smith - Wattimena / Rafferty

Luke Humphries - Brown / Hempel

Rob Cross - S.Williams / Joyce

Jonny Clayton - Beaton / Trijp

James Wade - J.Williams / Bialecki

Danny Noppert - Edhouse / Cameron

Nathan Aspinall - Krcmar / Suzuki

Gary Anderson - Razma / Jiwa

Dave Chisnall - Gilding / Owen

Joe Cullen - Evans / Sherrock

Dirk van Duijvenbode - Sedlacek / Ra.Smith

Dimitri Van den Bergh - Rodriguez / Ilagan

Ryan Searle - Gawlas / Burnett

José de Sousa - Whitlock / Perez

Krzysztof Ratajski - Jansen / Nebrida

Ross Smith - Shea / Labanauskas

Damon Heta - Lewis / Larsson

Stephen Bunting - Nentjes / Gates

Chris Dobey - Kleermaker / Han

Callan Rydz - Rock / Justicia

Daryl Gurney - Soutar / Cuming

Gabriel Clemens - Connor / Greaves

Brendan Dolan - Hughes / Hendriks

Mervyn King - Campbell / Baggish

Vincent van der Voort - Menzies / Portela

Martin Schindler - Lukeman / Yamamoto

Mensur Suljovic - Decker / J.Smith

Kim Huybrechts - Barry / Sampson

Raymond van Barneveld - Meikle / Ashton

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hopp verpasst Darts-WM erneut - Deutsche Hoffnung am Tiefpunkt

Triumph im WM-Finale: Darts-Wunderkind Greaves schafft Historisches

Darts 9-Darter im Finale: Van Gerwen gewinnt WM-Generalprobe VOR EINEM TAG