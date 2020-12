Am Dienstagabend hatte Wright, der als "Grinch" verkleidet die Bühne betrat, sogar vor knapp 1000 Fans spielen dürfen - es war aber ein seltenes Privileg. Am Montag musste die Professional Darts Corporation (PDC) kurzfristig ihre Zuschauer-Pläne über den Haufen werfen.

Von Mittwoch an bis zum 23. Dezember darf aufgrund steigender Corona-Fallzahlen kein Publikum in den Ally Pally. Für die Spieltage nach Weihnachten bis zum Finale am 3. Januar steht noch nicht fest, ob dann wieder Zuschauer zugelassen sein werden.