"Ich bin an mir selbst gescheitert. Die Chancen waren da. Ich weiß, was ich spielen kann", sagte Hempel nach seiner Niederlage im Gespräch mit "Sport1": "Das, was ich heute gezeigt habe, ist nicht mal ansatzweise das, was ich zeigen will."

Titelverteidiger und Topfavorit Gerwyn Price vermied derweil das frühe Aus nur mit viel Mühe. Der Weltranglistenerste aus Wales gewann sein Drittrundenmatch gegen den Belgier Kim Huybrechts 4:3 und schrammte nur knapp an einer Niederlage vorbei. Im Achtelfinale geht es für Price gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode.

Ad

Clemens konnte gegen Clayton, der als Nummer acht der Welt zum erweiterten Kreis der Titelanwärter in London gehört, lediglich vier Legs gewinnen. Der 38-Jährige hatte im Vorjahr einen historischen Sieg über Peter Wright gefeiert und war als erster Deutscher in das WM-Achtelfinale eingezogen.

Darts Atemnot und Fieber: Darts-Star van Barneveld positiv getestet 25/12/2021 AM 10:32

Hempel hatte zu Beginn Probleme, ins Spiel zu finden. Smith sicherte sich souverän die ersten beiden Sätze, ehe Hempel den dritten für sich entschied. Doch am Ende behielt der Australier die Nerven. Der 31-jährige Hempel ist erst seit Februar auf der Tour unterwegs und nahm das erste Mal an der WM teil.

Das könnte Dich auch interessieren: Darts-WM: Aus für van der Voort nach positivem Coronatest

(SID)

Die Gesichter der Darts-WM 2022: Paradiesvogel, Queen & Vater-Sohn-Duo

Darts Acht Matchdarts vergeben: Österreichs Topspieler scheitert tragisch 23/12/2021 AM 18:17