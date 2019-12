Als erste Frau in Runde zwei: Sherrock schreibt bei der Darts-WM Geschichte

"Ich kann nur wow sagen. Oh mein Gott. Ich bin einfach froh, was ich für den Dartsport erreicht habe", sagte Sherrock mit Tränen in den Augen:

" Ich hoffe, dass noch mehr Frauen nachkommen werden. "

Sherrock hatte anfangs noch mit ihrer Nervosität zu kämpfen, ehe sie nach verlorenem ersten Satz aufdrehte. Im zweiten Durchgang nahm die Friseurin zwischenzeitlich mit sechs perfekten Darts sogar Kurs auf einen Neun-Darter und holte sich den Satz letztlich souverän.

1:2-Rückstand aufgeholt

Auch von vier vergebenen Satzdarts im dritten Durchgang ließ sich Sharrock nicht aus der Bahn werfen und schaffte trotz 1:2-Rückstands noch den Eintrag in die Geschichtsbücher. Insgesamt gelang ihr gegen den Weltranglisten-77. sechsmal das Maximum von 180 Punkten, Evetts vergab seinerseits im Entscheidungsdurchgang einen Matchdart.

"Ich bin sprachlos, danke an alle Fans. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", sagte Sherrock nur Sekunden nach ihrem geschichtsträchtigen Auftritt.

Eine Leistung, die Sherrock trotz aller Emotionen genau einschätzen konnte. Die 25-Jährige sagte mit einer gehörigen Portion Stolz

" Ich habe für das Frauen-Darts gespielt. Ich habe bewiesen, dass wir gute Matches gegen Männer spielen und auch gewinnen können. "

Anschließend nahm sie völlig aufgekratzt ihren Vater in den Arm.

Sherrock wird über Nacht zum Star

Mit einem Mal wurde aus der bislang unbekannten Sherrock ein gefragter Star. Am Morgen nach ihrem sensationellen Coup standen Auftritte bei gleich mehreren englischen TV-Sendungen auf dem Programm. Dabei hatte Sherrock bei der eigenständig ausgetragenen Frauen-WM des Verbandes BDO in den vergangenen Jahren bereits ihre Klasse bewiesen, unter anderem als Vizeweltmeisterin 2015.

Der international beachtete Durchbruch gelang ihr aber erst jetzt. Ein Sieg gegen einen Mann bei der WM des deutlich erfolgreicheren Verbandes PDC ist eine komplett neue Dimension im Darts. "Welch ein Tag für Fallon Sherrock! Welch ein Tag für Darts! Welch ein Tag für den Frauensport! Welch ein Tag für den Sport!", twitterte der viermalige WM-Halbfinalist Wayne Mardle.

Japanerin Suzuki unterliegt knapp und inspiriert Sherrock

Mikuru Suzuki aus Japan hatte den Eintrag in die Geschichtsbücher am Sonntag noch knapp verpasst. Die zweite Frau im Wettbewerb hatte im Entscheidungssatz gegen den Engländer James Richardson verloren. "Mikuru hat mich inspiriert", gab Sherrock zu: "Ich glaube nicht, dass ich an mich geglaubt hätte, wenn sie nicht so stark gespielt hätte."

Im "Ally Pally" sind seit vergangenem Jahr zwei der 96 Startplätze für Frauen reserviert.

(SID)