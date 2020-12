Da war sogar der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans im Glück und richtete Clemens via "Twitter" seine Glückwünsche aus. "Ein großartiger und historischer Sieg. Das ganze Saarland drückt weiter fest die Daumen", schrieb der CDU-Politiker.

22/12/2020 AM 15:03

Darts-WM: Clemens und Kurz müssen Weihnachten in London feiern

In einem hochklassigen Duell, das einer Achterbahn der Gefühle glich, schaltete "Gaga" den Paradiesvogel aus Schottland mit 4:3 aus und schrieb in seinem zweiten Profijahr bereits deutsche Darts-Geschichte. Ein Millionenpublikum war bei Sport1 live dabei, als Clemens im entscheidenden Satz die Nerven behielt und den Dart in der Doppel-16 versenkte.