Der ehemalige Dauerrivale von Dartslegende Phil Taylor kommt nach seinem Rücktritt 2020 und dem anschließenden Comeback 2021 passend zum Höhepunkt des Jahres im Londoner Ally Pally wieder so richtig in Fahrt, gewann in Wolverhampton alle seiner bisherigen fünf Matches und mausert sich zum WM-Geheimfavoriten.

Im zweiten Viertelfinale des Abends besiegte der Weltranglistenvierte Michael Smith seinen britischen Landsmann Joe Cullen mit 16:15.

(SID)

