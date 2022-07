Price, der die Weltrangliste trotz der Niederlage wieder anführt, erwischte den besseren Start. Van Gerwen hielt aber mit acht perfekten Darts im fünften Leg und später mit einem 160er-Checkout dagegen. In der Schlussphase drehte er die Partie komplett.

Erst nahm van Gerwen Price mehrfach den Anwurf ab, dann verwandelte er auf das Bullseye seinen ersten Matchdart.

Im Juni hatte sich van Gerwen noch einer Hand-OP wegen eines Karpaltunnelsyndroms in seiner Wurfhand unterziehen müssen, beeinträchtigt schien der 33-Jährige bei seinem erst zweiten Turnier nach dem Eingriff aber nicht zu sein. Erstmals seit sechs Jahren stand van Gerwen wieder im Finale.

Bei dem Event im Winter Gardens wurden insgesamt 800.000 Pfund ausgeschüttet. Erstmals waren auch zwei deutsche Profis am Start. Gabriel Clemens (Saarwellingen) war zum Auftakt am Portugiesen Jose de Sousa gescheitert, Martin Schindler (Strausberg) hatte in der ersten Runde knapp gegen Price verloren.

